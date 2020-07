Bang & Olufsen : Résultats au T4 impactés par le coronavirus

(CercleFinance.com) - Le groupe danois Bang & Olufsen annonce ce mardi une perte d'exploitation plus élevée au quatrième trimestre, en raison d'une chute des ventes.



La société danoise a ainsi affiché un EBIT négatif de 140 millions de couronnes danoises au cours du dernier trimestre, contre une perte de 66 millions de couronnes danoises au cours de la même période l'an dernier.



Le chiffre d'affaires de B&O a chuté de 39% à 377 millions de couronnes danoises, contre 618 millions de couronnes danoises au même trimestre de l'année dernière, l'épidémie de Covid-19 ayant entraîné des fermetures temporaires de magasins sur tous ses marchés.



Parallèlement, sa marge brute s'élève à 39,4%, en baisse par rapport à 48,5% il y a un an, affectée par des remises plus élevées sur certains produits, une augmentation des ventes via la plateforme de commerce électronique de l'entreprise et des ventes de produits en fin de vie.



