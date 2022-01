Bang & Olufsen : La croissance continue, objectifs confirmés

(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen a annoncé mercredi avoir réussi à aligner un cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, en dépit des pénuries de composants qui touchent son secteur.



Le fabricant danois de produits électroniques haut de gamme a fait état ce matin d'une hausse de 15% de son chiffre d'affaires exprimé en monnaies locale au titre de son deuxième trimestre fiscal.



Ses ventes ont grimpé de 22%, portées en particulier par les barres de son et les téléviseurs.



Son résultat d'exploitation (Ebit) avant éléments exceptionnels ressort quant à lui à 28 millions de couronnes danoises, ce qui correspond à une marge de 3,5%.



B&O a réaffirmé ses prévisions d'un chiffre d'affaires annuel entre 2,9 et 3,1 milliards de couronnes pour l'exercice 2021-2022 et d'une marge opérationnelle entre 2% e 4%.



Le titre chutait malgré tout de 7,5% à la Bourse de Copenhague après la parution de ces chiffres.



