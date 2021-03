Baloise : En repli, un analyste abaisse sa prévisions de BPA

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli à la Bourse de Zurich. Credit Suisse abaisse son estimation de BPA de 4 à 5% à partir de 2021E, principalement en raison des prévisions de marges d'assurance vie plus faibles.



' Nous prévoyons la persistance d'une marge d'épargne plus faible, ce qui aura un impact sur la marge EBIT vie sur les réserves d'environ 3 %. Nous prévoyons une surperformance en non-vie '.



' Nous nous attendons à ce que la Bâloise surpasse l'EBIT du consensus de ~3-5%, notamment dans l'assurance non-vie ' rajoute l'analyste.



Credit Suisse réitère son conseil à Surperformer sur le titre Bâloise après les résultats de l'exercice 2020. L'objectif de cours reste à 180 francs suisses. ' Notre objectif de cours inchangé reflète l'impact de la baisse des estimations de bénéfices '.



' La Bâloise se négocie avec une prime par rapport au secteur. Cependant, nous pensons que cette prime est justifiée par sa stratégie d'innovation et la forte marge dégagée par les activités non-vie ' explique l'analyste.



