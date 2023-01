Baker Hughes : Protocole d'accord autour de l'hydrogène vert

(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé aujourd'hui un protocole d'accord avec Fortescue Future Industries (FFI) pour explorer conjointement les opportunités potentielles de mise à l'échelle et d'adoption de nouvelles solutions technologiques pour l'hydrogène vert, l'ammoniac vert et les projets géothermiques.



Les entreprises voient de nouvelles voies pour accélérer la transition énergétique grâce à leur expertise respective et leur portefeuille de technologies sur de nouveaux projets.



' FFI et Baker Hughes partagent des ambitions pour transformer et accélérer la transition énergétique ', a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.



' Notre portefeuille de technologies peut aider à placer les deux entreprises à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique avec des solutions pratiques et réalisables. Nous sommes ravis de soutenir FFI dans ses ambitions pour un avenir plus durable'.



