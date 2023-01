Baker Hughes : Présente trois nouvelles solutions numériques

(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé l'introduction de plusieurs nouvelles solutions numériques et d'investissements pour faire progresser des opérations plus intelligentes et économes en énergie.



La solution logicielle Leucipa a notamment été conçue pour aider les opérateurs pétroliers et gaziers à gérer de manière proactive la production et à réduire les émissions de carbone.



'En automatisant les processus de production, Leucipa éliminera une grande partie de cette inefficacité, garantira des opérations plus respectueuses de l'environnement et permettra aux clients d'aider à récupérer les millions de barils qui seraient autrement restés dans le sol', assure Baker Hughes.



Par ailleurs, la solution Cordan combinera les offres numériques existantes pour les capacités matérielles, logicielles et de services dans une interface utilisateur intégrée et simplifiée.



Enfin, Baker Hughes a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Corva, qui propose une solution ouverte pour les offres numériques de construction de puits afin d'améliorer la visualisation des plates-formes et la prise de décision dans l'industrie pétrolière et gazière.



