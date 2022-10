Baker Hughes : Hausse de 5% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Baker Hughes fait état d'un chiffre d'affaires de 5,37 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, en progression de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort à 503 millions de dollars, en hausse de 25% par rapport au 3e trimestre 2021.



Le bénéfice net ajusté s'établit quant à lui à 224 millions de dollars, en gausse de 87% par rapport au bénéfice de 141 M$ enregistré douze mois auparavant.



Le BPA ajusté trimestriel ressort ainsi à 0,26 dollar, contre 0,16$ un an plus tôt, soit un hausse de 58%.



' Nous sommes globalement satisfaits de nos résultats du troisième trimestre, a commenté Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes. L'exercice 2022 a présenté des défis uniques pour Baker Hughes, et alors que nous nous dirigeons vers 2023, nous pensons que la plupart des difficultés sont désormais derrière nous', estime-t-il.



