Baker Hughes : Choisit sa future directrice financière

(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé la nomination de Nancy Buese au poste de directrice financière (CFO) à compter du 2 novembre 2022.



Forte de plus de trois décennies d'expérience, Nancy Buese a notamment travaillé en tant que vice-présidente et directrice financière de la société minière mondiale Newmont Corporation de 2016 jusqu'à début 2022.



' Nancy est une directrice financière et une dirigeante d'entreprise éprouvée, qui a obtenu des résultats impressionnants tout au long de sa carrière dans les secteurs de l'énergie et des mines et je suis ravi de l'accueillir chez Baker Hughes ', a déclaré Lorenzo Simonelli, p.d.-g. de Baker Hughes.



Brian Worrell, actuel directeur financier occupera un poste de conseiller stratégique à compter du 2 novembre, avant de quitter l'entreprise au cours du 2e trimestre 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.