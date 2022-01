Baker Hughes : Bénéfice net de 224 M$ au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Baker Hughes fait état d'un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars au 4e trimestre, un chiffre stable par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort à 844 M$, en hausse de 10% par rapport au 4e trimestre 2020.



Le bénéfice net ajusté s'établit quant à lui à 224 M$, effaçant largement la perte de 50 M$ enregistrée douze mois auparavant.



Le BPA ajusté trimestre atteint donc 0.25 dollar contre -0.07 dollar un an plus tôt.





