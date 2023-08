Baker Hughes : Accord pour la levée de fonds de Zhero Europe

(CercleFinance.com) - TotalEnergies, Baker Hughes, Technip Energies, Azimut (à travers le fonds Azimut ELTIF - Infrastructure & Real Assets ESG) et d'autres investisseurs ont signé un accord préliminaire pour participer à une levée de fonds de Zhero Europe.



Ce dernier a été constitué afin de développer des projets d'énergies renouvelables à grande échelle en Europe et en Afrique, couvrant la production d'énergie renouvelable, les interconnexions électriques et les molécules vertes.



'Zhero Europe a pour ambition d'acheminer vers l'Europe une énergie abondante, abordable et propre depuis les meilleurs sites de production vers les grands marchés consommateurs, notamment depuis l'Afrique du Nord', met en avant TotalEnergies.



