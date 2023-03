Baker Hughes : Accord de coopération avec HIF Global

(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce un accord de coopération avec HIF Global autour du développement d'une technologie permettant de capturer le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère (' CO2 Direct Air Capture ' ou 'DAC').



Les partenaires comptent notamment tester les unités pilotes de la technologie 'Mosaic DAC' de Baker Hughes afin d'accélérer le déploiement du DAC à l'échelle commerciale.



' Des technologies révolutionnaires comme Mosaic qui permettent une capture efficace et à faible coût du CO2 de notre atmosphère représentent l'avenir du recyclage du CO2', estime Cesar Norton, PDG de HIF Global.



HIF Global compte d'ailleurs capturer 25 millions de tonnes de CO2 par an et les combiner avec de l'hydrogène vert pour produire 150 000 barils par jour d'eFuels et décarboner plus de 5 millions de véhicules en circulation aujourd'hui.



' Nous sommes ravis de travailler aux côtés de HIF pour soutenir leurs efforts importants dans le déploiement d'eFuels à grande échelle, en tirant parti de notre technologie Mosaic DAC ', a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.



