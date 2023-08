Baker Hughes : Accord de collaboration avec Avports

(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé ce jour un protocole d'accord avec la société de gestion et d'exploitation d'aéroports Avports.



L'accord de collaboration porte sur la réduction des émissions, notamment via des bâtiments à zéro émission et une organisation plus horizontale.



Dans ses aéroports gérés, Avports se concentre sur l'innovation aéroportuaire et les initiatives de durabilité qui incluent la résilience énergétique et l'utilisation de solutions énergétiques telles que l'hydrogène vert.



Ensemble, Avports et Baker Hughes s'engagent pour une industrie plus durable qui apportera une valeur maximale aux propriétaires d'aéroports, aux utilisateurs et aux communautés.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.