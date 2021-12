BAESystems : Fournit une propulsion hydrogène au Sea Change

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir fourni sa solution de propulsion à hydrogène, HybriGen Power and Propulsion à Zero Emission Industries, pour son intégration sur le navire Sea Change qui opérera dans la région de la baie de San Francisco.



Le projet Sea Change est financé et détenu par SWITCH Maritime, une société d'investissement qui construit la première flotte de navires maritimes à propulsion électrique à zéro carbone.



Allié aux systèmes de Zero Emission Industries, la propulsion de BAE Systems s'appuie sur des batteries lithium-ion permettant d'alimenter le navire sans recourir à la combustion.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.