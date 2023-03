BAE Sytems : Contrat de 181 M£ avec la Royal Navy britannique

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier avoir reçu un contrat de 219 millions de dollars, soit environ 181 millions de livres sterling, afin d'équiper les frégates Type 26 de la Royal Navy avec cinq systèmes de tir Mk 45 (MIFS), systèmes combinant canon naval de 5 pouces de calibre 62 et système de manipulation de munitions (AHS) entièrement automatisé.



'Nous avons innové et personnalisé le système Mk 45 pour fournir une solution de manipulation de munitions entièrement automatique et fiable qui va révolutionner l'artillerie navale de moyen et gros calibre', a déclaré Brent Butcher, vice-président de la gamme de produits de systèmes d'armes chez BAE Systems, Inc.



Les frégates Type 26, dont la première doit être livrée à la Royal Navy au milieu des années 2020, auront pour objectif principal la lutte anti-sous-marine.



BAE Systems ajoute avoir expédié l'équipement principal du premier système MIFS fin 2022 avec une installation à suivre prévue en 2023.



