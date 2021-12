BAE Systems : Vaste recrutement d'apprentis et diplômés

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce un plan de recrutement de 1700 apprentis et diplômés à travers le Royaume-Uni en 2022.



Les postes seront principalement basés dans le nord de l'Angleterre, avec des opportunités également disponibles dans le sud pays ainsi qu'en Ecosse et au Pays de Galles.



'Les employés en début de carrière sont le fondement de notre avenir et la diversité des compétences et de l'expérience qu'ils apportent nous permetra de continuer à innover et à fournir la meilleure technologie et le meilleur soutien à nos forces armées', a commenté Charles Woodburn, directeur général de BAE Systems.



