BAE Systems : Va présenter ses technologies à l'Eurosatory

(CercleFinance.com) - BAE Systems présentera un large éventail de technologies lors du salon de la défense et de la sécurité Eurosatory, qui se tiendra à Paris du 13 au 17 juin.



Le groupe va présenter notamment des véhicules de combat, des systèmes d'artillerie et des technologies pour les frappes de précision et la surveillance de la situation.



Les véhicules grandeur nature exposés sur le stand sont le véhicule de combat d'infanterie CV90MkIV, récemment sélectionné par le ministère slovaque de la défense comme système privilégié pour l'acquisition de véhicules de combat d'infanterie (VCI) pour l'armée slovaque, l'obusier mobile ARCHER de 155 mm et le véhicule tout-terrain BvS10, ainsi que des systèmes d'armes guidés avancés et des technologies de surveillance de la position.



