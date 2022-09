BAE Systems : Va lancer ses satellites en 2024

(CercleFinance.com) - BAE Systems s'apprête à lancer sa première grappe de satellites multi-capteurs en orbite terrestre basse en 2024 pour fournir des informations et des renseignements de haute qualité en temps réel depuis l'espace aux clients militaires.



Connu sous le nom d'Azalea, le groupe de quatre satellites utilisera une gamme de capteurs pour collecter des données visuelles, radar et radiofréquence, qui seront analysées par l'apprentissage automatique embarqué sur des processeurs de pointe pour fournir le renseignement résultant en toute sécurité, n'importe où dans le monde, tout en restant en orbite.



' Le lancement d'Azalea en 2024 sera une avancée majeure pour la capacité spatiale souveraine du Royaume-Uni ', estime Dave Armstrong, directeur général du groupe de l'activité intelligence numérique de BAE Systems.



' Nous travaillons ensemble pour créer un changement d'étape dans le renseignement et les capacités militaires. Notre technologie permettra de surveiller les adversaires, mais apportera également des avantages civils substantiels en aidant les missions d'intervention humanitaire ', poursuit Doug Liddle, directeur général et cofondateur de In-Space Missions.



