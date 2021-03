BAE Systems : Va fournir sa technologie à 15 bus de Vancouver

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé avoir été sélectionné pour fournir un système de propulsion entièrement électrique permettant à 15 bus publics de Vancouver (Canada) de fonctionner sans émissions.



Cette flotte est la première en Amérique du Nord à bénéficier de la technologie zéro émission de la série-EV de BAE Systems, une technologie qui permet aux bus de parcourir de plus longues distances grâce à l'utilisation de matériaux avancés, plus légers, avec moins de connexions et facile d'installation.



'Le déploiement de transports propres dans nos villes est essentiel pour atteindre un avenir à zéro émission', a déclaré Steve Trichka, vice-président et directeur général des solutions d'alimentation et de propulsion chez BAE Systems.



'Notre système Series-EV aidera Vancouver à franchir une étape importante vers l'électrification complète de sa flotte d'autobus et contribuera à améliorer la qualité de l'air dans toute la ville', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.