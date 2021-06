BAE Systems : Va fournir des GPS militaires à l'Allemagne

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé avoir reçu un contrat du 'Space and Missile Systems Center's Space Production Corps' afin de fournir à l'Allemagne la technologie GPS dite 'M-Code' offrant des capacités de géolocalisation et de positionnement précises, résilientes et sécurisées qui améliorent l'efficacité des opérations alliées.



'Avec des adversaires essayant de brouiller et d'usurper les signaux pour perturber les forces (...), il y a un besoin croissant de GPS fiable, ce que M-Code fournit', assure Greg Wild, directeur des systèmes de navigation et de capteurs chez BAE Systems.



La commande allemande se concentre sur le modèle miniature PLGR soit le plus petit et le plus performant récepteur GPS M-Code disponible à ce jour pour les applications au sol, assure BAE Sytems.



La société fournira à l'Allemagne les premiers récepteurs pour intégration, test et évaluation dès 2021.



