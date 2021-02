BAE Systems : Va équiper un navire d'une propulsion hybride

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été sélectionné par Chartwell Marine afin de fournir le système électrique hybride d'alimentation et de propulsion d'un nouveau navire de recherche maritime pour l'Université du Vermont.



Intégré dans le navire en collaboration avec le constructeur Derecktor Shipyard, le système d'alimentation et de propulsion HybriGen de BAE Systems permettra notamment de réduire les émissions de carbone et la consommation de carburant.



'Cette technologie éprouvée et fiable créera un moyen nouveau et durable pour l'Université du Vermont de mener ses recherches critiques', assure Steve Trichka, vice-président et directeur général de Power & Propulsion Solutions chez BAE Systems.



Le bâtiment servira notamment de salle de classe flottante et de laboratoire aux étudiants de la Rubenstein School of Environment and Natural Resources menant des recherches sur le lac Champlain (Etats-Unis).



