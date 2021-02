BAE Systems : Va équiper les marines belge et néerlandaise

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce aujourd'hui avoir été sélectionné pour fournir 12 canons navals Bofors 40 Mk4 - la dernière génération de canons 40mm - aux forces navales belge et néerlandaise dans le cadre du programme Mine Counter Measures Vessels (MCMV).



La société de construction navale Kership installera ces canons sur la flotte de 12 navires de déminage - six pour la Belgique, six pour les Pays-Bas - le premier navire devant être livré à la marine belge en 2024.



'Le Bofors 40 Mk4 est un canon naval hautement automatisé qui fournira aux marines belge et néerlandaise une puissance de feu significative et une grande portée', assure Lena Gillström, directrice générale de BAE Systems Bofors à Karlskoga, en Suède.



