BAE Systems : Va assurer la maintenance de F-35 britanniques

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un accord entre le Bureau chargé du programme conjoint des F-35 (JPO) et Lockheed Martin (constructeur du F-35), BAE Systems a été désigné responsable des opérations (services de maintenance et de la formation) sur la base RAF Marham, dans le Norfolk (Angleterre).



À ce titre, BAE Systems dirigera une équipe industrielle de plus de 170 personnes afin d'exécuter cet accord de deux ans et quelque 101 millions de dollars pour améliorer les services de maintenance, la planification de mission et de formation pour la flotte britannique de F-35 Lightning.



BAE Systems indique que ces opérations sont 'cruciales pour s'assurer que les avions F-35 britanniques seront prêts et disponibles, alors qu'ils se préparent pour leur premier déploiement opérationnel à bord du HMS Queen Elizabeth cette année.'





