BAE Systems : Un GPS amélioré pour les chasseurs F-15 Eagle

(CercleFinance.com) - BAE Systems a reçu un contrat de 13 millions de dollars pour la fourniture d'une technologie GPS avancée destinée à protéger les avions F-15 Eagle américains contre le brouillage et l'usurpation des signaux GPS.



Le récepteur numérique anti-brouillage GPS (DIGAR) de la société assurera la fiabilité des systèmes GPS militaires pour les avions fonctionnant dans des environnements de signaux difficiles.



' Les missions aériennes modernes nécessitent des données de positionnement et de navigation précises, et les systèmes GPS doivent pouvoir résister aux meilleurs efforts de perturbation des adversaires ', a déclaré Greg Wild, directeur de la ligne de produits Systèmes de navigation et de détection chez BAE Systems.



Les travaux de BAE Systems sur la technologie GPS militaire se déroulent à Cedar Rapids, où l'entreprise investit plus de 100 millions de dollars pour construire un centre de recherche et de fabrication de pointe de 278 000 pieds carrés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.