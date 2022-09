BAE Systems : Un filtre pour améliorer les radars

(CercleFinance.com) - BAE Systems développera une technologie de filtre pour améliorer les capacités de radar, de communication et de guerre électronique.



La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a attribué à l'organisation de recherche et développement FAST Labs de BAE Systems un contrat de 6,5 millions de dollars pour le programme COFFEE.



Celui-ci ' fournira une technologie de filtrage pour protéger les systèmes et les rendre plus robustes et résistants aux interférences ', explique Chris Rappa, technologue en chef aux FAST Labs de BAE Systems.



Les travaux de BAE Systems sur le programme COFFEE s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Electronics Resurgence de la DARPA, un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans destiné à faire progresser l'industrie américaine des semi-conducteurs.



