BAE Systems : Un contrat de 66,6M d'USD avec l'US Air Force

(CercleFinance.com) - L'US Air Force a octroyé à BAE Systems un contrat de cinq ans de 66,6 millions de dollars afin de soutenir la division DMSMS, 'Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages' (réduction des sources de fabrication et des pénuries de matériaux) dans la chaîne d'approvisionnement de l'armée de l'air.



BAE remporte ce contrat pour la 10e année consécutive. La société britannique fournira à l'US Air Force sa suite d'outils et de services de gestion avancée de l'obsolescence des composants (AVCOM).



La base de données d'AVCOM permet d'accéder à plus de 100 millions de pièces et son outil Web personnalisé de gestion de l'obsolescence aide les utilisateurs à prévoir le moment où une pièce deviendra obsolète ou trop chère à acheter, indique BAE Systems.



