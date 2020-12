BAE Systems : Un contrat de 60 M$ avec Lookheed Martin

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 60 millions de dollars avec Lockheed Martin pour fabriquer et livrer un système de guidage destiné aux missiles anti-navire à longue portée (LRASM).



Le dispositif de guidage comprend des capteurs à longue portée et une technologie de ciblage qui aident le missile furtif à trouver et à engager des cibles maritimes protégées dans des environnements électromagnétiques difficiles.



Le LRASM est conçu pour détecter et détruire des cibles spécifiques au sein de groupes de navires en utilisant des technologies de pointe qui réduisent la dépendance vis-à-vis des plates-formes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, des liaisons réseau et de la navigation GPS dans des environnements contestés.



BAE Systems s'efforce également de rendre le système de recherche plus petit, plus performant et plus efficace à produire.





