BAE Systems : Succès du vol stratosphérique du drone PHASA-35

(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que des ingénieurs britanniques ont terminé avec succès un essai en vol stratosphérique du système aérien sans équipage (UAS) de BAE Systems - PHASA-35.



Sur une période de 24 heures, PHASA-35 a grimpé à plus de 66 000 pieds, atteignant la stratosphère, avant d'atterrir avec succès. L'essai, achevé le mois dernier au Nouveau-Mexique aux États-Unis, a permis aux ingénieurs d'évaluer les performances de ce drone expérimental solaire-électrique dans les confins de l'atmosphère.



Le vol marque une étape importante dans le développement de PHASA-35 qui a commencé en 2018.



Conçu par la filiale de BAE Systems Prismatic Ltd pour fonctionner au-dessus des conditions météorologiques et du trafic aérien conventionnel, il a le potentiel de fournir une plate-forme persistante et stable pour diverses utilisations, notamment le renseignement, la surveillance et la reconnaissance de longue endurance, ainsi que la sécurité.



