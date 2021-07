BAE Systems : Succès du contrôleur électronique EEC

(CercleFinance.com) - FADEC Alliance, une joint-venture incluant BAE Systems et Safran, a récemment livré son 10 000e contrôleur électronique (EEC) dédié à la famille des réacteurs LEAP de CFM International (une coentreprise entre General Electric et Safran Aircraft Engines).



Les contrôleurs LEAP EEC permettent de surveiller et contrôler les performances des moteurs lors du vol. Leur conception leur permet d'être utilisés sur différents moteurs.



' Nous avons combiné une conception de premier ordre avec une technologie de fabrication de pointe pour produire un produit extrêmement fiable. Notre 10 000e livraison témoigne de notre engagement collectif dans les contrôleurs avancés de réacteurs ', a déclaré Steven McCullough, directeur général de FADEC Alliance.





