BAE Systems : Signe un important contrat avec la Luftwaffe

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu une commande de 1,3 milliard de livres sterling portant sur la production de 38 avions Eurofighter Typhoon pour l'armée de l'air allemande.



BAE Systems fournira plus d'un tiers des composants de chacun des nouveaux Typhoons commandés par l'armée de l'air allemande, y compris le fuselage avant et la queue de l'avion. L'assemblage final sera réalisé par Airbus, à Manching, en Allemagne.



Les travaux commenceront dès 2021 sur les sites de BAE Systems dans le Lancashire et permettront de maintenir l'emploi au Royaume-Uni jusqu'au milieu des années 2020.



Plus de 5 000 employés de BAE Systems soutiennent en effet directement le programme Typhoon au Royaume-Uni, générant 10 000 emplois supplémentaires dans l'économie britannique.



