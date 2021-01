BAE Systems : Signe un contrat de 500M$ avec les Pays-Bas

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat d'une valeur de plus de 500 millions de dollars avec l'Organisation néerlandaise des matériels de défense (DMO) pour la remise à niveau, à demi-vie, de 122 véhicules de combat d'infanterie CV90 de l'armée royale des Pays-Bas, avec une option pour 19 véhicules supplémentaires.



'Le programme de mise à niveau avec une nouvelle tourelle améliorera considérablement les capacités du véhicule tout en offrant aux équipages une protection et une ergonomie améliorées pour une efficacité de combat accrue', affirme BAE Systems.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.