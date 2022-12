BAE Systems : Signe un contrat de 294,7 M$ avec l'US Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un contrat de 294,7 millions de dollars avec la Marine américaine pour effectuer des travaux de maintenance et de modernisation du navire USS Kearsarge. Le contrat comprend des options qui, si elles sont exercées, porteraient la valeur du contrat à 340,3 millions de dollars.



A partir de juin, le navire sera mis en cale sèche pendant près d'un an au chantier naval de BAE Systems à Norfolk. Le chantier naval effectuera d'importants travaux sur la coque, les réservoirs et la mécanique, remettra en état tous les compartiments d'habitation de l'équipage et des marins embarqués à bord, et inspectera les chaudières du navire.



Le chantier naval de Norfolk emploie actuellement environ 1 000 personnes dans un certain nombre de métiers maritimes spécialisés et de fonctions de soutien.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.