BAE Systems : Signature d'un contrat avec la SEPTA

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir avoir été sélectionné par la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) afin de fournir jusqu'à 340 systèmes d'entraînement électrique pour sa nouvelle flotte d'autobus urbains à faibles émissions.



BAE Systems fournira 220 systèmes d'entraînement électriques à New Flyer of America, avec une option portant sur 120 systèmes supplémentaires, au cours des trois prochaines années.



Ces systèmes de la série-ER (gamme électrique) permettront d'importantes réductions des émissions et des économies de carburant sur l'ensemble de la flotte, assure BAE Systems.



