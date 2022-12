BAE Systems : S'implique pour des moteurs d'avion durables

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que FADEC Alliance, la joint-venture entre GE, BAE Systems et Safran Electronics & Defense (Safran), concevra et développera l'architecture du système de contrôle électronique du programme RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) de CFM International (CFM).



Dans le cadre du programme de technologie avancée, FADEC Alliance soutient la maturation de nouvelles technologies pour les futurs moteurs, afin de réduire la consommation de carburant et les émissions.



'Les technologies mûries dans le cadre du programme RISE prouveront les concepts et les capacités nécessaires pour un moteur CFM potentiel de nouvelle génération qui devrait être disponible d'ici le milieu des années 2030', assure BAE Systems.



Les travaux de développement auront lieu sur le site de BAE Systems à Endicott, New York, et sur le site de Safran à Massy, France.





