BAE Systems : Remporte un contrat avec Fleetway

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat auprès de Fleetway portant sur la fourniture d'une gamme de solutions numériques pour le soutien à terre des frégates de classe Halifax, de la Marine royale canadienne (MRC).



Fleetway bénéficiera d'un accès à une gamme de capacités numériques de BAE Systems, y compris son expertise dans la gestion de la configuration, la gestion de l'obsolescence et le jumelage numérique.



Cela contribuera à réduire le temps et les coûts de l'assistance et permettra à Fleetway de maximiser la disponibilité de la flotte, annonce BAE Systems.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.