BAE Systems : Qualifié pour l'avion P-8A Poseidon

(CercleFinance.com) - Le Combat System Mission Crew Workstation (CSMCW) de BAE Systems est désormais qualifié pour l'avion de patrouille maritime multimission P-8A Poseidon. Cette qualification fait suite à un vol d'essai réussi du premier avion d'essai P-8A équipé du système de combat en juin 2022.



Ce poste de travail permet de mener à bien des missions de lutte anti-sous-marine, anti-surface et de renseignement, surveillance et reconnaissance. Il y a deux systèmes par avion, qui contrôlent le sonar, le radar, les capteurs et les systèmes d'armes de l'avion.



'Notre système de calcul et d'affichage de mission offre la fiabilité nécessaire aux équipages pour opérer dans des environnements difficiles', a déclaré Donna Linke-Klein, directrice des systèmes tactiques chez BAE Systems.



'Cette station de travail nouvellement qualifiée permettra d'obtenir des performances informatiques de mission supérieures tout en offrant des avantages en termes de taille, de poids, de puissance et d'ergonomie.'



