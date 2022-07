BAE Systems : Prolonge un contrat avec l'armée américaine

(CercleFinance.com) - BAE Systems obtient une prolongation de contrat pour les opérations de l'usine de munitions de l'armée de Radford.



L'armée américaine a accordé à BAE Systems une prolongation de contrat de cinq ans pour un montant maximum de 1,3 milliard de dollars. Le contrat d'exploitation sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2026 avec le ministère de la Défense des États-Unis.



Le contrat avec BAE Systems Ordnance Systems couvre la gestion, la maintenance de la production, le maintien et la modernisation de l'installation située dans le sud-ouest de la Virginie.



'Notre organisation possède l'expertise nécessaire pour effectuer le travail requis afin de fournir des produits fiables et innovants.' a déclaré Brian Gathright, vice-président et directeur général de BAE Systems Ordnance Systems.



