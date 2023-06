BAE Systems : Programme de partenariats technologiques

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce le lancement de Mission Advantage, un nouveau programme de partenariat technologique visant à faciliter la collaboration entre le secteur du renseignement et de la sécurité de BAE Systems et les entreprises du programme.



'Ensemble aux côtés de nos partenaires, nous libérons et créons des synergies qui offrent à nos clients un avantage technologique significatif en faveur de la sécurité nationale', explique Daniel Perkins, directeur stratégie et partenariats technologiques, pour Intelligence & Security.



En plus de tirer parti de l'expertise de mission de confiance de BAE Systems, Mission Advantage™ offrira un certain nombre d'avantages aux entreprises partenaires, notamment la stimulation de la croissance et de l'accélération des activités via des collaborations, des opportunités de mentorat, l'évolutivité et l'accès aux opportunités clients critiques.







