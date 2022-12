BAE Systems : Produira un véhicule de combat pour l'armée US

(CercleFinance.com) - BAE Systems fait équipe avec Elbit Systems of America, Curtiss-Wright Corporation et QinetiQ Inc. pour la conception du véhicule de combat piloté en option (OMFV) de l'armée américaine.



Les entreprises travailleront ensemble pour produire un véhicule de combat de nouvelle génération innovant et spécialement conçu pour répondre aux exigences de l'armée américaine en matière de solution agile, létale et capable de survivre.



' Ensemble, nous pouvons fournir un véhicule spécialement conçu avec les solutions gagnantes pour les futurs champs de bataille et, surtout, pour les hommes et les femmes qui mettent leur vie en jeu pour nous chaque jour ', a déclaré Andy Corea, vice-président et directeur général de BAE Systems Combat Mission Systems.



