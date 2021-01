BAE Systems : Présentera son portefeuille lors d'Aero India

(CercleFinance.com) - BAE Systems profitera du salon Aero India qui se tiendra du 3 au 4 février à Bangalore (Inde) pour présenter 'un certain nombre de ses capacités de premier plan', annonce aujourd'hui la société.



'La participation de la société confirme notre place en tant que partenaire fondateur de la fabrication de défense en Inde et en tant que soutien clé des programmes Atmanirbhar Bharat (Inde autonome) et de Make in India dans le secteur de la défense.', a assuré Ravi Nirgudkar, directeur général de BAE Systems Inde.



BAE présentera son portefeuille complet et notamment son jet Hawk, déjà en service avec l'Indian Air Force ainsi que la marine indienne, ou encore sa roquette à guidage laser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System ) a faible coût.



À ce jour, BAE Systems a produit et livré 41 canons à l'armée indienne, précise l'entreprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.