BAE Systems : Présentera ses technologies au salon MSPO

(CercleFinance.com) - La société BAE Systems annonce qu'elle présentera sa gamme de solutions de défense et de sécurité pour la terre, la mer, l'air, l'espace et le cyberespace à l'occasion du salon MSPO International Defence Industry Exhibition qui se tiendra en Pologne du 5 au 8 septembre.



Le stand de BAE Systems accueillera des clients, des partenaires industriels et des délégations internationales qui pourront découvrir les capacités de BAE dans de multi-domaines (radars, munitions, communications intégrées, guerre électronique avancée, affichages tête haute (HUD), kit de guidage laser APKWS®...).



La société présentera également ses équipements éprouvés de survie des avions sans oublier le blindé de dépannage M88A2, présenté comme 'le seul véhicule capable de récupérer un char Abrams' sur le terrain.



