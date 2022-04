BAE Systems : Participe au projet EPFD de la NASA

(CercleFinance.com) - BAE Systems a été sélectionné par GE Aviation pour fournir des solutions de gestion de l'énergie dans le cadre d'un programme de démonstrateur de technologie hybride électrique.



Pour le projet de recherche de la NASA, BAE Systems concevra, testera et fournira des composants de gestion de l'énergie pour les avions électriques.



Le projet EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration) de la NASA vise à faire progresser les technologies de vol électrique hybride pour l'aviation commerciale. Le projet comprend des démonstrations au sol et des essais en vol qui seront réalisés au cours des cinq prochaines années.



' Nous mettons à profit notre expertise en matière de systèmes de gestion de l'énergie et de commandes essentielles au vol pour soutenir le développement de systèmes de propulsion électrique pour l'avenir du vol ', a déclaré Ehtisham Siddiqui, vice-président et directeur général de Controls and Avionics Solutions chez BAE Systems.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.