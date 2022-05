BAE Systems : Ouvre un nouveau site à Manchester

(CercleFinance.com) - BAE Systems a ouvert son nouveau site d'ingénierie et de production à Manchester dans le New Hampshire.



Ce site comprend un espace de conception technique, des laboratoires modernes et des bureaux. Il offre à la société une capacité supplémentaire pour soutenir la conception et le développement de systèmes de guerre électronique (EW) pour les États-Unis et leurs alliés.



' Notre nouvelle installation de Manchester est essentielle au développement de systèmes de guerre électromagnétique de nouvelle génération et à l'accélération de la fourniture de capacités à nos clients ', a déclaré Ray Brousseau, vice-président et directeur général adjoint de BAE Systems Electronic Systems.



