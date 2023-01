BAE Systems : Nouvelle commande de CV90 de l'armée suédoise

(CercleFinance.com) - BAE Systems a reçu une nouvelle commande de 20 systèmes de mortier CV90 supplémentaires pour l'armée suédoise. La mise en service est prévue d'ici 2025.



Le contrat d'environ 30 millions de dollars a été attribué à la coentreprise suédoise HB Utveckling AB de BAE Systems. La production sera réalisée chez BAE Systems Hägglunds à Örnsköldsvik, en Suède.



Une fois les livraisons terminées, l'armée suédoise exploitera 80 véhicules de mortier CV90 dans sa flotte.



Il existe environ 1 300 CV90 en service au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Norvège, en Suède, en Suisse et aux Pays-Bas. Plus récemment, la Slovaquie et la République tchèque ont choisi le CV90 pour remplacer leurs anciennes flottes de véhicules de combat d'infanterie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.