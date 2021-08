BAE Systems : Nouvel équipement de protection pour le Covid

(CercleFinance.com) - Des ingénieurs de la division Submarines, en collaboration avec l'entreprise Lancastle et le personnel de l'University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust, ont mis au point un nouvel équipement de protection individuelle (EPI) pour le personnel des services Covid-19.



En collaboration avec Lancastle, nous avons conçu la capuche. Elle sera déployée dans les services hospitaliers de Lancashire et de South Cumbria au cours des prochaines semaines.



' Développée pour remplacer les équipements EPI actuelles, qui ont été créées pour un environnement industriel plutôt que clinique, la nouvelle protection Morecambe Bay est moins chère, entièrement nettoyable, réutilisable et offre une meilleure protection et un plus grand confort aux personnels de la santé, car la capuche convient à toutes les formes et tailles de visage ' indique le groupe.



