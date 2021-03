BAE Systems : Nomme une nouvelle vice-présidente

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la nomination de Lisa Hand au poste de vice-présidente et directrice générale de l'activité Solutions de défense intégrées (Integrated Defence Solutions) de la société.



À ce titre, elle est désormais à la tête d'une organisation de plus de 2600 employés aux États-Unis et à l'international, fournissant des services d'ingénierie, d'intégration et de soutien.



Lisa Hand évolue chez BAE Systems depuis 13 ans et occupait encore récemment la fonction de responsable de l'unité commerciale des solutions de défense intégrées.



Titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et en histoire délivré par l'Illinois State University, Lisa Hand a également suivi l'Advanced Leadership Program de l'école de l'INSEAD.



