BAE Systems : Livre des systèmes EW avancés pour le F-35

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce fournir à Lockheed Martin plus de 800 systèmes de guerre électronique (EW) supplémentaires, ainsi que des kits de modernisation et des pièces de rechange pour le F-35 Lightning II.



La société produit actuellement 18 systèmes de guerre électronique AN/ASQ-239 EW par mois, une production mensuelle qui devrait être portée à 20 en 2022.



Ces systèmes de guerre électronique fournissent des capacités offensives et défensives avancées qui permettent au F-35 d'engager des menaces complexes et hautement efficaces, indique BAE Systems.







