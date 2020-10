BAE Systems : Livraison du HMS Spey à la Royal Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le HMS Spey, cinquième et dernier navire de la patrouille extracôtière (OPV) River Class Batch 2, a quitté Glasgow aujourd'hui pour son voyage de livraison vers son nouveau port d'attache, à savoir la base navale de Portsmouth.



Le départ du HMS Spey du chantier naval de BAE Systems marque l'achèvement de la phase de construction du programme OPV Batch 2, qui a vu BAE Systems concevoir, construire, mettre en service et livrer cinq OPV de classe River à la Royal Navy ses six dernières années.



Le HMS Spey rejoindra désormais ses quatre navires frères au sein de la flotte de la Royal Navy.





