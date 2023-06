BAE Systems : Les promesses de l'association homme-IA

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir testé 'avec succès' l'association dite 'manned- unmanned teaming', (MUM-T)sur le véhicule de combat amphibie (ACV) C4UAS, en tant que démonstration technologique utilisant le système de soutien au combat d'infanterie sans pilote Rex MK II d'IAI/ELTA Systems Ltd.



Concrètement, il s'agit d'associer intelligence humaine et intelligence artificielle. Le système Rex MK II prend ainsi la forme d'un véhicule autonome sans pilote qui fournit un soutien direct aux unités d'infanterie en manoeuvre.



En associant l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle (IA) dans les processus de planification et de prise de décision, MUM-T contribue à garantir la précision, la flexibilité opérationnelle et la continuité de l'apprentissage automatique, souligne BAE Systems.



