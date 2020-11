BAE Systems : Le transpondeur certifié pour le F-22 Raptor

(CercleFinance.com) - BAE Systems a fait savoir aujourd'hui que son transpondeur IFF (Friend-or-Foe) avait été certifié pour équiper le F-22 Raptor, un avion de chasse furtif développé par Lockheed Martin. Ce système de transpondeur permet aux radars d'identifier les appareils 'amis' ou 'ennemis' et a donc été approuvé par le bureau AIMS du Ministère de la Défense des Etats-Unis.



'Il s'agit du premier système IFF de BAE Systems installé sur un avion de chasse de cinquième génération', a déclaré Donna Linke-Klein, directrice des systèmes tactiques chez BAE Systems. 'Cette certification constitue une étape importante (...) et une réalisation incroyable pour nos employés et nos clients.'



Le terminal MIDS JTRS avec le transpondeur IFF est en cours de production et fait l'objet d'essais au sol et en vol à bord du F-22.

La mise en service opérationnel de la flotte est prévue pour 2021.



