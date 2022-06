BAE Systems : La solution de plans de vol migre sur le cloud

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la migration vers le cloud de sa technologie MAFPS (Mobility Air Forces Automated Flight Planning Service), une application qui gère et planifie de manière dynamique les meilleurs plans de vol pour les avions cargo, les ravitailleurs et les avions de soutien opérationnel de l'Air Mobility Command.



Cette solution intègre diverses sources de données et gère des contraintes telles que la météo, afin de fournir un routage idéal et faciliter la prise de décision dans le ciel.



'L'environnement cloud augmentera la disponibilité opérationnelle des meilleurs services de MAFPS pour nos clients', justifie Meg Redlin, directrice de Mission Systems chez BAE Systems. De plus, 'l'automatisation du système rationalise la planification des vols pour l'avenir des opérations dans l'espace aérien ', ajoute-t-elle.



Selon BAE Systems, cette nouvelle approche offrira une flexibilité accrue en matière de stockage, de calcul et de traitement, et permettra des mises à niveau de version plus rapides pour le logiciel.



