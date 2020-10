BAE Systems : La caméra thermique nouvelle génération

(CercleFinance.com) - BAE Systems a dévoilé Athena 1920, une caméra thermique haute définition qui combine une clarté d'image infrarouge exceptionnelle avec un large champ de vision.



L'appareil ' offre une imagerie supérieure et des performances sans compromis ', assure BAE Systems, ce qui en fait un produit ' idéal pour les applications à longue portée et exigeantes, y compris les systèmes de sécurité, de surveillance et de ciblage. '



La fréquence d'images de la caméra est de 60 Hz tandis que le capteur haute définition offre près de huit fois le champ de vision des coeurs de caméra traditionnels, avec sa petite taille (51x40x21 mm) et son poids plume (70 grammes).





